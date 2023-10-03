Российская глубинка: здесь предпочитают эти авто
Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало спрос на автомобили в российской глубинке.
В августе этого года в городах и других населенных пунктах РФ (без учета городов-миллионников) было куплено 77,2 тыс. новых легковых автомобилей или 72,4% от общероссийских продаж и 504, 9 тыс. легковых авто с пробегом или 83% от общероссийских продаж.
Любопытно, что в ведущую десятку подержанных автомобилей в российской «глубинке» вошли только отечественные, причем достаточно возрастные.
Самому младшему автомобилю – 10 лет, самому возрастному – 18 лет.
Среди подержанных чаще всего жители регионов приобретали модели Lada Priora, Samara и Granta.
Среди новых интерес более широкий: предпочитали Lada Granta (13,5%), Chery Tiggo Pro Max – 5,8%, Lada Vesta – 5,6%, Нaval Jolion – 5,1%, Lada Niva – 4,5%, Omoda C5 – 4%, Lada 4x4 – 3,4%, Geely Coolray – 2,4%, Chery Tiggo 4 Pro – 2,3% и Haval F7 – 1,8%
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Источник: НАПИ
Фото: Depositphotos
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