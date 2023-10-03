Что немцу хорошо: машины из Германии вошли в топ самых ненадежных моделей

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Эксперты WhatCar назвали самые ненадежные и самые проблемные машины возрастом 5 лет

Немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLE назван худшим выбором с точки зрения надежности в сегменте премиум-класса. Такими выводами поделились эксперты WhatCar. Совместно со страховой компанией MotorEasy они провели исследование и составили антирейтинг машин на первичном рынке страны.

В исследовании был использован опыт порядка 22 тысяч владельцев авто, рассказавших о неисправностях машин. Невероятно, но итоги рейтинга в корне опровергают тезис «немецкое качество», потому что в списке есть машины производства ФРГ.

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Самым плохим выбором назван Audi A1 Sportback, водители жаловались на постоянные проблемы с электрикой (21%), нашлись и такие (7%), кто столкнулся с неполадками кузовной части. Также в список неисправностей вошли спутниковая навигация и мультимедийная система.

В категории семейный автомобиль худшим был назван Audi A3 Sportback. За последние два года у 53% владельцев машина выходила из строя минимум один раз. Проблемы, в основном, были с электроникой.

Что касается больших автомобилей, 44% опрошенных жаловались на проблемы с седаном Audi A6. У него из строя выходила электрика, связанная в том числе с двигателем, часто ломалась навигационная система и «мультимедийка».

В сегменте премиум-класса худшим с точки зрения надежности был назван кроссовер Mercedes-Benz GLE. На сбой в его работе на протяжении первого года эксплуатации пожаловались 44%. У них возникали проблемы с электрикой, кузовом, внутренней отделкой салона, выхлопной системой, навигацией и подвеской.

В список также вошли компактный кроссовер Citroen C3 Aircross, семейный кроссовер Skoda Karoq, кроссовер Ford Kuga, семиместный кроссовер Seat Tarraco, а также электромобиль Porsche Taycan.

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Источник: Daily-Motor.ru

Фото: Depositphotos

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