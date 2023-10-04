Дерзкое ограбление в Москве: из стоявшего на светофоре Мерседеса похитили крупную сумму

В Москве расстреляли Мерседес, разбили стекло топором и похитили 20 млн рублей

В Москве на улице Донецкой неизвестные совершили дерзкое ограбление. Средь бела дня они разбили топором стекло у стоявшего на светофоре Mercedes-Benz и выстрелили в находившегося там мужчину из пистолета. Также в водителя брызнули из перцового баллончика.

Добычей четырех злоумышленников стала сумка с 20 млн рублей. Похитив ее из салона, они скрылись на автомобиле Infiniti.

Очевидцы инцидента вызвали скорую. Мужчина, находившийся в Mercedes-Benz, госпитализирован.

Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников.

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Источник: Ren.tv

Фото: скриншот видео Ren.tv, https://t.me/bazabazon