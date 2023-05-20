По мотивам «Форсажа»: необычное ограбление в Тамбове

Деньги и преступники пока не найдены.

В Тамбове банда злоумышленников украла банкомат из ТЦ и скрылась на машине.

В четвертом часу утра грабители в масках проникли в торговый центр «Карусель», отрезали крепежи, затем вынесли банкомат, погрузили его в машину и успели скрыться еще до того, как прибыла охрана. На все у них ушло меньше двух минут.

В банкомате было порядка пяти с половиной миллионов рублей, само устройство оценили еще в полмиллиона. Банкомат был найден в лесополосе, а вот преступников и деньги пока не нашли.

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Источник: Telegram-канал «112»

Фото: YouTube

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