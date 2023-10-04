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Ближе к реальности? Новые изображения российского спорткара Rossa

Автогонщик Роман Русинов оформил новый патент на внешность автомобиля Rossa

Новый вариант внешности спортивного автомобиля Rossa запатентовали авторы проекта – соответствующие документы появились в открытой части базы Федерального института промышленной собственности. Напомним, первоначально в июле 2023 года уже были зафиксированы две версии дизайна: машина для дорог общего пользования и чисто гоночная версия.

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Патентное изображение автомобиля Rossa от 3 октября 2023 года
Патентное изображение автомобиля Rossa от 3 октября 2023 года

На новых изображениях показана гоночная Rossa (по крайней мере, на это указывает массивное заднее антикрыло) с несколькими измененными элементами. Во-первых, исчез своеобразный «закрылок» – аэродинамический элемент за передним колесом. Во-вторых, воздухозаборник на крыше стал меньше, поменял форму и больше не выступает над панелью. А в-третьих, изменились двери – они больше не заходят на крышу.

Rossa, октябрь 2023
Rossa, июль 2023

Новый охранный документ, как и прежний, оформил известный автогонщик Роман Русинов. По неофициальной информации, в проекте также участвует его давний деловой партнер, бывший конструктор Marussia Игорь Ермилин.

Источник: Автопоток

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