Toyota выпустит роскошный пикап Tundra тиражом 1500 экземпляров
Японский автоконцерн Toyota представил специальную версию пикапа Toyota Tundra 1794 Limited Edition. Презентация автомобиля состоялась на ярмарке, проходящей в штате Техас. Пикап будет выпущен ограниченным тиражом всего в 1500 экземпляров.
Свое название он получил в честь ранчо в Сан-Антонио, именно там построен завод Toyota, в цехах которого происходит сборка пикапов Toyota Tundra. У машины двойная кабина CrewMax, полный привод и трансмиссия I-FORCE Max в стандартной комплектации. Респектабельности пикапу придает салон, отделанный натуральной кожей премиум-класса.
Кроме роскошного интерьера в списке оснащения лимитированной версии Toyota Tundra 1794 Limited Edition заявлены модернизированная подвеска FOX, а также внедорожная комбинация колес и шин. У пикапа хромированная решетка радиатора темного цвета, боковые молдинги и уникальная штампованная задняя дверь. Затемненные внешние акценты подчеркивают стильный дизайн экстерьера автомобиля.
Продажи спецверсии на североамериканском рынке стартуют уже весной 2024 года. На выбор покупателей представлены четыре цвета кузова. Информацию о стоимости пикапа автопроизводитель пока не обнародовал.
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Источник, фото: Toyota.com
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