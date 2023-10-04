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Toyota выпустит роскошный пикап Tundra тиражом 1500 экземпляров

Концерн Toyota представил лимитированную серию пикапа Tundra 1794 Limited Edition

Японский автоконцерн Toyota представил специальную версию пикапа Toyota Tundra 1794 Limited Edition. Презентация автомобиля состоялась на ярмарке, проходящей в штате Техас. Пикап будет выпущен ограниченным тиражом всего в 1500 экземпляров.

Свое название он получил в честь ранчо в Сан-Антонио, именно там построен завод Toyota, в цехах которого происходит сборка пикапов Toyota Tundra. У машины двойная кабина CrewMax, полный привод и трансмиссия I-FORCE Max в стандартной комплектации. Респектабельности пикапу придает салон, отделанный натуральной кожей премиум-класса.

Toyota Tundra 1794 Limited Edition
Toyota Tundra 1794 Limited Edition
Toyota Tundra 1794 Limited Edition
Toyota Tundra 1794 Limited Edition
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Кроме роскошного интерьера в списке оснащения лимитированной версии Toyota Tundra 1794 Limited Edition заявлены модернизированная подвеска FOX, а также внедорожная комбинация колес и шин. У пикапа хромированная решетка радиатора темного цвета, боковые молдинги и уникальная штампованная задняя дверь. Затемненные внешние акценты подчеркивают стильный дизайн экстерьера автомобиля.

Продажи спецверсии на североамериканском рынке стартуют уже весной 2024 года. На выбор покупателей представлены четыре цвета кузова. Информацию о стоимости пикапа автопроизводитель пока не обнародовал.

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Источник, фото: Toyota.com

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