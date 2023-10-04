В ближайшее время ГИБДД просит не регистрировать авто

МВД: в регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД произошел технический сбой

В ближайшие часы граждан просят воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД, где произошел технический сбой.

Увеличилось время предоставления госуслуги по регистрации автомобилей и мотоциклов.

Ведутся работы по устранению неполадки.

«МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», - сообщает «МВД Медиа».

О том, когда подразделения Госавтоинспекции будут работать в штатном режиме, обещают сообщить дополнительно.

После восстановления работы всем обратившимся гражданам предоставят госуслуги, вне зависимости о графика работы в режиме «до последнего клиента», сообщили в пресс-центре МВД России.

Напомним также, что Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о снятии машины с учета в день ее продажи. 10-дневный срок, в течение которого новый собственник по закону может перерегистрировать ТС на себя, пока остается. Если в это время он будет ездить на машине и нарушать, штрафы продолжат приходит прежнему владельцу.

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Источник, фото: Пресс-центр МВД России