#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Авторынок России вырос на 26% с начала 2023 годаАвторынок России вырос на 26% с начала 2023 года
Официальные дилеры увеличили продажи новых...
На АВТОВАЗе опровергли отсутствие автомобилей Lada по заводской ценеНа АВТОВАЗе опровергли отсутствие автомобилей Lada по заводской цене
АВТОВАЗ: Lada по заводской цене всегда есть в...
С чего начинается Lada: на АВТОВАЗе рассказали, из чего делают автомобилиС чего начинается Lada: на АВТОВАЗе рассказали, из чего делают автомобили
Россиянам рассказали, из какого металла...

В ближайшее время ГИБДД просит не регистрировать авто

МВД: в регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД произошел технический сбой

В ближайшие часы граждан просят воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД, где произошел технический сбой.

Увеличилось время предоставления госуслуги по регистрации автомобилей и мотоциклов.

Ведутся работы по устранению неполадки.

«МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», - сообщает «МВД Медиа».

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В столице расширят зону платной парковки, но предельный тариф не повысят

О том, когда подразделения Госавтоинспекции будут работать в штатном режиме, обещают сообщить дополнительно.

После восстановления работы всем обратившимся гражданам предоставят госуслуги, вне зависимости о графика работы в режиме «до последнего клиента», сообщили в пресс-центре МВД России.

Напомним также, что Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о снятии машины с учета в день ее продажи. 10-дневный срок, в течение которого новый собственник по закону может перерегистрировать ТС на себя, пока остается. Если в это время он будет ездить на машине и нарушать, штрафы продолжат приходит прежнему владельцу.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Пресс-центр МВД России

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0