В ближайшее время ГИБДД просит не регистрировать авто
В ближайшие часы граждан просят воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД, где произошел технический сбой.
Увеличилось время предоставления госуслуги по регистрации автомобилей и мотоциклов.
Ведутся работы по устранению неполадки.
«МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», - сообщает «МВД Медиа».
О том, когда подразделения Госавтоинспекции будут работать в штатном режиме, обещают сообщить дополнительно.
После восстановления работы всем обратившимся гражданам предоставят госуслуги, вне зависимости о графика работы в режиме «до последнего клиента», сообщили в пресс-центре МВД России.
Напомним также, что Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о снятии машины с учета в день ее продажи. 10-дневный срок, в течение которого новый собственник по закону может перерегистрировать ТС на себя, пока остается. Если в это время он будет ездить на машине и нарушать, штрафы продолжат приходит прежнему владельцу.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник, фото: Пресс-центр МВД России
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости