Обновленный Volkswagen Golf GTI: шпионские фото с дорожных испытаний

В Сеть попали шпионские фото обновленного Volkswagen Golf GTI почти без камуфляжа

На сайте Volkswagen до сих пор нет информации об обновленном Golf GTI 2024 модельного года. Хотя предполагается, что его премьера состоится или в конце этого года, или в начале 2024-го. Тем не менее, снимки нового GTI уже просочились в Сеть, в этот раз с дорожных испытаний.

На шпионских фото Golf запечатлен фактически без камуфляжа, хотя некоторые детали все же спрятаны.

Volkswagen Golf GTI

На снимках можно впервые увидеть изменения передней части нового Golf. Нынешний GTI может похвастать чистым и квадратным дизайном с вентиляционными отверстиями и решеткой на нижней панели. Использование черной ленты по углам создает иллюзию преемственности с предыдущей моделью. Но это не совсем так: у нового авто угловые вентиляционные отверстия опускаются немного ниже, а затем поднимаются под углом. Такое изменение дизайна придает GTI более агрессивный и спортивный вид.

Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf GTI

Производитель попытался скрыть X-образные светодиодные фонари по углам, хотя они довольно легко просчитываются. А вот что действительно «осталось за кадром», так это задняя часть автомобиля, особенно фонари. Хотя при этом видны тонкие морщинки на красных линзах, которые на самом деле служат наклейками на задних фонарях.

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Источник, фото: motor1.com