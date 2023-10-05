Эксперт назвал запчасти, которые не стоит покупать бэушными
При ремонте автомобиля не все запчасти можно покупать с разборок. Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр предупредил, что использование в этом случае подержанных деталей подвески, рулевой и тормозной систем может привести к ДТП.
По его словам, для восстановления машины тормозные диски и шланги, колодки, амортизаторы, пружины, приводы, рулевые тяги, помпа должны быть только новыми.
«Все эти запчасти подвергаются серьезному трению и износу и могут иметь скрытые дефекты, о которых вы не будете знать. Если лопнет тормозной шланг, вы врежетесь в другую машину. Если вырвет тягу, автомобиль перевернется, и вы можете пострадать. Даже купленный с рук датчик ABS может некорректно работать и отказать в любой момент», — поделился эксперт.
Он добавил, что ремонтировать авто бэушными запчастями можно, но только теми, которые не влияют на безопасность, к примеру, детали кузова или салона.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Газета.ru
Фото: Depositphoos
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости