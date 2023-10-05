Эксперт назвал запчасти, которые не стоит покупать бэушными

Хайцеэр: детали тормозов, рулевой и подвески при ремонте должны быть только новыми

При ремонте автомобиля не все запчасти можно покупать с разборок. Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр предупредил, что использование в этом случае подержанных деталей подвески, рулевой и тормозной систем может привести к ДТП.

По его словам, для восстановления машины тормозные диски и шланги, колодки, амортизаторы, пружины, приводы, рулевые тяги, помпа должны быть только новыми.

«Все эти запчасти подвергаются серьезному трению и износу и могут иметь скрытые дефекты, о которых вы не будете знать. Если лопнет тормозной шланг, вы врежетесь в другую машину. Если вырвет тягу, автомобиль перевернется, и вы можете пострадать. Даже купленный с рук датчик ABS может некорректно работать и отказать в любой момент», — поделился эксперт.

Он добавил, что ремонтировать авто бэушными запчастями можно, но только теми, которые не влияют на безопасность, к примеру, детали кузова или салона.

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Источник: Газета.ru

Фото: Depositphoos