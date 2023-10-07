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Хулиган на мотоцикле получил по шее от матери двоих детей

Отважная женщина дала отпор вооруженному байкеру

Произошло это возле мэрии Филадельфии (США). 23-летняя Ники Баллок ехала с двумя детьми, когда ее машину окружила группа людей на квадроциклах и мотоциклах.

Между мотоциклистом и автомобилисткой возникла ссора на светофоре, она утверждает, что он задел ее автомобиль. Затем перепалка переросла в акт агрессии: байкер запрыгнул на багажник ее машины и разбил ногой заднее стекло. Только тонировочная пленка помешала осколкам поранить двоих детей, которые сидели в машине сзади.

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15-летний угонщик заставил полицейских понервничать

Когда Буллок вышла из автомобиля, чтобы разобраться с байкером, тот направил на нее пистолет, ударил в лицо головой в шлеме и сильно толкнул.

Удивительно, но Буллок (явно не спортсменка) не спасовала и стала с ним спорить. В какой-то момент она сбила рукой мотоцикл мужчины.

Полиция заявила, что байкера уже опознали, и он понесет заслуженное наказание. А благодаря тому, что это видео стало вирусным, представители общественности и несколько компаний по замене автомобильных стекол предложили Буллок бесплатно отремонтировать ее автомобиль.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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За РулемАлексеева Елена
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