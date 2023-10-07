Хулиган на мотоцикле получил по шее от матери двоих детей
Произошло это возле мэрии Филадельфии (США). 23-летняя Ники Баллок ехала с двумя детьми, когда ее машину окружила группа людей на квадроциклах и мотоциклах.
Между мотоциклистом и автомобилисткой возникла ссора на светофоре, она утверждает, что он задел ее автомобиль. Затем перепалка переросла в акт агрессии: байкер запрыгнул на багажник ее машины и разбил ногой заднее стекло. Только тонировочная пленка помешала осколкам поранить двоих детей, которые сидели в машине сзади.
Когда Буллок вышла из автомобиля, чтобы разобраться с байкером, тот направил на нее пистолет, ударил в лицо головой в шлеме и сильно толкнул.
Удивительно, но Буллок (явно не спортсменка) не спасовала и стала с ним спорить. В какой-то момент она сбила рукой мотоцикл мужчины.
Полиция заявила, что байкера уже опознали, и он понесет заслуженное наказание. А благодаря тому, что это видео стало вирусным, представители общественности и несколько компаний по замене автомобильных стекол предложили Буллок бесплатно отремонтировать ее автомобиль.
Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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