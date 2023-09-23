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Из мотоцикла сделали передвижную пиццерию – видео

Готовим, пока доставляем: мотопиццерия – отличная бизнес-идея

Оказывается, что вы можете приготовить удивительно вкусную пиццу, доставляя ее на мотоцикле.

Это доказал один англичанин, превративший мотоцикл в передвижную печь для пиццы и в средство доставки.

Есть только две проблемки – это небезопасно с точки зрения дорожного движения и в пиццу обязательно попадут насекомые, пыль и прочий мусор. Хотя попробовавший эту пиццу итальянский шеф-повар назвал ее вкусной.

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Печь состоит из двух сфер, находящихся одна внутри другой для теплоизоляции, и оснащена дверцей. Готовится пицца на газу.

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Большинство мотоциклов рассчитаны максимум на двух пассажиров, поэтому для установки печи байк пришлось удлинить, разместив печь между сиденьями водителя и повара.

Место нашлось и для деревянной столешницы, на которой можно замешивать и раскатывать тесто и раскладывать на него ингредиенты.

Фото, видео: YouTube

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За РулемКирилл Панов
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