Из мотоцикла сделали передвижную пиццерию – видео

Готовим, пока доставляем: мотопиццерия – отличная бизнес-идея

Оказывается, что вы можете приготовить удивительно вкусную пиццу, доставляя ее на мотоцикле.

Это доказал один англичанин, превративший мотоцикл в передвижную печь для пиццы и в средство доставки.

Есть только две проблемки – это небезопасно с точки зрения дорожного движения и в пиццу обязательно попадут насекомые, пыль и прочий мусор. Хотя попробовавший эту пиццу итальянский шеф-повар назвал ее вкусной.

Печь состоит из двух сфер, находящихся одна внутри другой для теплоизоляции, и оснащена дверцей. Готовится пицца на газу.

Большинство мотоциклов рассчитаны максимум на двух пассажиров, поэтому для установки печи байк пришлось удлинить, разместив печь между сиденьями водителя и повара.

Место нашлось и для деревянной столешницы, на которой можно замешивать и раскатывать тесто и раскладывать на него ингредиенты.

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Фото, видео: YouTube