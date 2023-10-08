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Редкие и только белые: с молотка продадут необычную коллекцию Porsche

Sotheby’s выставил на продажу 56 редких Porsche белого цвета

В начале декабря на площадке аукционного дома Sotheby’s пройдут необычные торги: с молотка пустят автомобили марки Porsche из собрания White Collection («Белая коллекция»). Всего в коллекции 63 лота автомобилей, среди которых 56 спортивных автомобилей Porsche. Цена некоторых лотов может достигать 3 млн долларов.

Приобрести с аукциона можно как довольно свежие модели Porsche, так и выпущенные в 50-60-х годах прошлого века.

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К примеру, 911 Targa ограниченной серии Heritage Design, выпущенный в 2021 году, предлагается за 500-600 тыс. долларов. А самым дорогим лотом, как ожидается, станет 918 Spyder с опциональным пакетом Weissah в уникальном оформлении, за который планируется выручить до 3 млн.

Среди Porsche 911 есть раритет с пробегом всего 70 км – купе Carrera RSR 3.8 выпуска 1993 года: это один из всего двух выпущенных RSR Strassenversion и последний из партии в 51 автомобиль. За него планируется получить 2-2,5 млн долларов.

Источник: Sotheby’s

Фото: rmsothebys.com

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