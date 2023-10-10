Auto Tuning Show 2023: не только посмотреть и сфотографироваться
Этой осенью, 14 и 15 октября, в Crocus Expo пройдет очередная выставка Auto Tuning Show.
На большой площадке в 12 000 кв. м соберется более 200 участников, для которых автомобиль — это в первую очередь средство самовыражения, а уж потом средство передвижения.
Организаторы обещают много разных экспонатов: от тюнингованных Жигулей до профессионально подготовленных спортивных автомобилей, предназначенных для езды боком.
Также в программе мероприятий:
- новинки мира автотюнинга
- соревнования по виртуальным гонкам с призовым фондом
- новинки от любимых брендов одежды
- специальные гости
- награждения по номинациям.
«Auto Tuning Show 2023» - это не просто «посмотреть и сфотографироваться». Это общение с единомышленниками, мастер-классы от экспертов автомира, паблик-токи со знаменитыми автоблогерами, развлекательная программа с участием зажигательных «Twerk Tuning Session» и конкурсы с призами от партнеров мероприятия.
Подробности и программа выставки на сайте Auto Tuning Show 2023
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Фото: Auto Tuning Show 2023
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