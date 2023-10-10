Auto Tuning Show 2023: не только посмотреть и сфотографироваться

Большая выставка автотюнинга пройдет 14 и 15 октября в Crocus Expo

Этой осенью, 14 и 15 октября, в Crocus Expo пройдет очередная выставка Auto Tuning Show.

На большой площадке в 12 000 кв. м соберется более 200 участников, для которых автомобиль — это в первую очередь средство самовыражения, а уж потом средство передвижения.

Организаторы обещают много разных экспонатов: от тюнингованных Жигулей до профессионально подготовленных спортивных автомобилей, предназначенных для езды боком.

Auto Tuning Show 2023

Также в программе мероприятий:

новинки мира автотюнинга

соревнования по виртуальным гонкам с призовым фондом

новинки от любимых брендов одежды

специальные гости

награждения по номинациям.

«Auto Tuning Show 2023» - это не просто «посмотреть и сфотографироваться». Это общение с единомышленниками, мастер-классы от экспертов автомира, паблик-токи со знаменитыми автоблогерами, развлекательная программа с участием зажигательных «Twerk Tuning Session» и конкурсы с призами от партнеров мероприятия.

Подробности и программа выставки на сайте Auto Tuning Show 2023

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Auto Tuning Show 2023