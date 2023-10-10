#
Выходные/отпускБренд годаАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест на знание ПДД – 80% профессионалов ошибаютсяТест на знание ПДД – 80% профессионалов ошибаются
Этот тест легко пройдут выпускники автошколы,...
Банки рассказали, какие авто чаще берут в кредитБанки рассказали, какие авто чаще берут в кредит
«Ингосстрах Банк»: в первом полугодии в кредит...
Названы плюсы и минусы Москвича 6 по сравнению с конкурентамиНазваны плюсы и минусы Москвича 6 по сравнению с конкурентами
Эксперты перечислили конкурентов лифтбека...

Auto Tuning Show 2023: не только посмотреть и сфотографироваться

Большая выставка автотюнинга пройдет 14 и 15 октября в Crocus Expo

Этой осенью, 14 и 15 октября, в Crocus Expo пройдет очередная выставка Auto Tuning Show.

На большой площадке в 12 000 кв. м соберется более 200 участников, для которых автомобиль — это в первую очередь средство самовыражения, а уж потом средство передвижения.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Тюнеры выжали из знаменитого кроссовера 810 сил

Организаторы обещают много разных экспонатов: от тюнингованных Жигулей до профессионально подготовленных спортивных автомобилей, предназначенных для езды боком.

Auto Tuning Show 2023
Auto Tuning Show 2023

Также в программе мероприятий:

  • новинки мира автотюнинга
  • соревнования по виртуальным гонкам с призовым фондом
  • новинки от любимых брендов одежды
  • специальные гости
  • награждения по номинациям.

«Auto Tuning Show 2023» - это не просто «посмотреть и сфотографироваться». Это общение с единомышленниками, мастер-классы от экспертов автомира, паблик-токи со знаменитыми автоблогерами, развлекательная программа с участием зажигательных «Twerk Tuning Session» и конкурсы с призами от партнеров мероприятия.

Подробности и программа выставки на сайте Auto Tuning Show 2023

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Auto Tuning Show 2023

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0