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Правительство ввело новые меры для удержания цен на топливо

Сняты ограничения на экспорт нефтяникам, поставляющим на внутренний рынок не менее 50%

Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка, сообщила сегодня пресс-служба Кабмина.

Решено внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер, подняв коэффициент с 0,5 до 1,0. Это увеличит компенсацию нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) при продаже моторного топлива на внутреннем рынке и стабилизирует цены в рознице.

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Изменены требования к нефтяникам для продажи дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля с 9,5% до 12,5%, это снизит риски монопольного ценообразования.

Сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты, при условии, что нефтекомпания поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного им дизтоплива.

Ввели заградительный налог для тех, кто сам не производит нефтепродукты, но закупает их для перепродажи и пытается вывезти их за границу. Это сделано, чтобы предотвратить «серый» экспорт. Налог составляет 50 тысяч рублей за каждую тонну продукта и будет действовать до конца текущего года.

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Источник: Сайт Правительства

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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