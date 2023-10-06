В России взлетели цены на такси. Поверили слух
Ранее издание РБК сообщило (по итогам выступлений на форуме Taxi-2023 в Сочи), что из-за вступления в силу в сентябре новых требований к такси стоимость перевозок этим видом транспорта увеличилась в среднем по стране на 5%, а в отдельных регионах до 44%. Ожидается, что до конца года цены вырастут на 10–100%.
Это не так, отметили в Минтрансе. В большинстве регионов стоимость услуги не изменилась. В ряде регионов действительно наблюдался рост от 1 до 5%, но причинами стало начало учебного года и возвращение населения из отпусков.
Так, в Омской области цены выросли, а в Приморском крае снизились на 7%.
Ведомство совместно с ФАС мониторит ситуацию с ценами на такси в отдельных регионах. Скачки цен в Минтрансе объясняют искусственным ажиотажем на услуги такси либо иными факторами.
Ранее основной причиной роста цен на услугу специалисты называли недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси перед его вступлением в силу с 1 сентября этого года.
Закон был принят для того, чтобы сделать рынок более прозрачным, но его исполнение привело к некоторым сложностям.
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Источник: ТАСС
Фото: Depositphotos
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