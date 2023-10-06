#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России взлетели цены на такси. Поверили слухВ России взлетели цены на такси. Поверили слух
Минтранс опроверг информацию о росте цен на...
Сразу три модели российской техники начали продавать в БелоруссииСразу три модели российской техники начали продавать в Белоруссии
В Республике Беларусь объявлен старт продаж...
Geely EmgrandБелорусы везут в Россию суперэкономичный Geely Emgrand на метане
В Казахстане стартовали продажи седана Geely...

В России взлетели цены на такси. Поверили слух

Минтранс опроверг информацию о росте цен на такси в России

Ранее издание РБК сообщило (по итогам выступлений на форуме Taxi-2023 в Сочи), что из-за вступления в силу в сентябре новых требований к такси стоимость перевозок этим видом транспорта увеличилась в среднем по стране на 5%, а в отдельных регионах до 44%. Ожидается, что до конца года цены вырастут на 10–100%.

Это не так, отметили в Минтрансе. В большинстве регионов стоимость услуги не изменилась. В ряде регионов действительно наблюдался рост от 1 до 5%, но причинами стало начало учебного года и возвращение населения из отпусков.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Услуга такси дорожает – нужно срочно решать проблему

Так, в Омской области цены выросли, а в Приморском крае снизились на 7%.

Ведомство совместно с ФАС мониторит ситуацию с ценами на такси в отдельных регионах. Скачки цен в Минтрансе объясняют искусственным ажиотажем на услуги такси либо иными факторами.

Ранее основной причиной роста цен на услугу специалисты называли недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси перед его вступлением в силу с 1 сентября этого года.

Закон был принят для того, чтобы сделать рынок более прозрачным, но его исполнение привело к некоторым сложностям.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0