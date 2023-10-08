BMW еще до премьеры покажет X2 в онлайн игре Fortnite
Хотя дебют второго поколения X2 состоится только на следующей неделе, с новинкой уже можно познакомиться в цифровой реальности, загрузив игру Fortnite.
BMW создала виртуальный мир с островом, названным Гипнополис, где игрокам предложена сюжетная линия, в центре которой электрический iX2. В этом мире также разбросаны различные «пасхальные яйца», и даже есть точная копия знаменитого Four Cylinder (Башня BMW). В этом здании с 1973 года располагается штаб-квартира немецкого автопроизводителя.
В Гипнополисе точно воспроизведены и другие достопримечательности, такие как BMW Welt и Музей BMW. Вы можете погрузиться в этот виртуальный город, введя код острова: 3541-0917-2429.
Немецкий производитель с гордостью заявляет, что воссоздал и первого создателя автомобиля, его можно найти в музее BMW Welt. Его удастся разблокировать, пройдя ряд испытаний, после чего прототип X2 можно будет настроить, выбрав схему окраски, тип колес и содержимое багажника.
Премьера «живого» X2 намечена на 11 октября (в США - на 10 октября), и мы ожидаем увидеть как ДВС-, так и iV-версии кроссовера-купе до начала производства в конце этого года на заводе в Регенсбурге.
По слухам, новая модель, известная по внутреннему кодовому названию "U10", будет гораздо массивнее и получит форму, напоминающую мини-версию X6.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Motor1
Фото: BMW
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