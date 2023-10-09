В Москве — Skoda, в Питере — Ford. А что любят в вашем городе?

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В СберАвто назвали самые популярные марки...

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В СберАвто назвали самые популярные марки автомобилей в регионах

Наибольшей популярностью у российских потребителей в 2023 году пользовались российская Lada, корейская Kia и японская Toyota, сообщили аналитики СберАвто, проанализировав данные своей платформы.

Наибольшим спросом пользовались Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Riо.

При этом существуют и региональные предпочтения в выборе автомобиля. Так, например, самым популярным автомобилем в Москве стала Skoda Octavia, а в Санкт-Петербурге — Ford Focus.

Медианная цена нового автомобиля в Москве составляет 2,6 млн рублей, подержанного – 1,4 млн рублей.

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Взрывной рост: продажи Lada подскочили в два раза

В Питере медиана по новым машинам составила 1,8 млн рублей, с пробегом — 1,1 млн рублей.

Неудивительно, что российская Lada была самой востребованной маркой у жителей Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и Перми.

При этом стоимость новых автомобилей там, в целом, составила 910 тыс. –1,4 млн рублей, а подержанных — 960 тыс.–1,1 млн рублей в зависимости от города.

Но, например, в Уфе и Казани чаще покупали корейскую Kia Riо. Медианный чек на покупку нового авто в Уфе составил 1,2 млн руб., подержанного – 1 млн руб. В столице Татарстана – 1,4 млн рублей и 1,1 млн рублей, соответственно.

Анализ предпочтений покупателей и средних цен в различных регионах позволяет лучше понять динамику автомобильного рынка и потребительские тенденции в каждом из них.

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Источник: Прайм

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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