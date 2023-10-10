У многодетных не получится приобрести автомобиль на маткапитал
Разговоры о том, что семьям с детьми необходимо разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля? идут не первый год. У этого предложения есть как ярые сторонники, так и противники. В числе последних оказался и Кабмин, который дал свое отрицательное заключение на законопроект о предоставлении возможности многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида, направлять средства маткапитала на приобретение отечественного автомобиля.
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов, который считает, что именно для этих категорий семей автомобиль жизненно необходим для того, чтобы «возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции».
В правительстве посчитали, что у многодетных в различных регионах России есть свои преференции, связанные с транспортом. В частности, им предоставляется бесплатный проезд на внутригородском транспорте.
«Правительство не поддерживает подобные инициативы из-за рисков мошеннических схем обналичивания маткапитала, а парламентская оппозиция исходит из нужд семей с детьми», – считает член президиума Союза отцов, политолог Павел Склянчук.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Ведомости
Фото: prostooleh на Freepik
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости