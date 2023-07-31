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Некоторым семьям хотят разрешить тратить маткапитал на покупку авто

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Многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида, предложено разрешить использовать средства материнского (семейного) капитала для приобретения отечественного автомобиля. Как сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов, соответствующий законопроект направлен в правительство России для получения заключения.

«Автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребенка-инвалида, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции. Особенно необходим автомобиль семьям, проживающим в сельской местности», – обосновал свою инициативу парламентарий.

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Приобретенный на маткапитал автомобиль отечественного производства должен будет служить исключительно для удовлетворения потребностей семьи в перевозке пассажиров. В течение трех лет его нельзя будет ни продать, ни передать в залог.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: RT

Фото: Depositphotos

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