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«Спартак» и Chery наметили дальнейшие шаги сотрудничества

Автопарк футбольного клуба «Спартак» пополнился 10 автомобилями Chery

В рамках сотрудничества между ФК «Спартак» и компанией Chery клуб получил ключи от еще 10 автомобилей – пяти флагманских кроссоверов Tiggo 8 Pro Max и пяти седанов бизнес-класса Arrizo 8. Таким образом, в автопарке «Спартака» теперь 45 автомобилей марки Chery.

Сотрудничество между «Спартаком и Chery решено продолжить. Договор об этом подписали накануне генеральный директор футбольного клуба «Спартак-Москва» Олег Малышев и директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков.

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Как отметил Владимир Шмаков, за прошедший год был реализован ряд совместных проектов и мероприятий.

«Хочу особо выделить одно: мы вместе со “Спартаком” исполнили мечту детей! Мы пригласили подопечных детей-сирот благотворительного фонда “Арифметика добра”. Гильермо Абаскаль со своим штабом провели ряд занятий с детишками, а потом вышли на поле, чтобы сразиться», – добавил он.

В свою очередь, Олег Малышев заверил, что автомобили Chery клуб активно использовал весь год, а на следующий период также запланировано немало интересных мероприятий.

Источник, фото: Chery

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