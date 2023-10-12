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Эффект суперзрения: лайфхак, улучшающий видимость за рулем

Эксперт «За рулем» рассказал, как улучшить обзор через ветровое стекло

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал о нескольких способах улучшить обзор за рулем. Эксперт замечает, что все эти способы абсолютно легальны, не требуют особых навыков и существенных затрат. Более того, они элементарны и давно известны. Но многие о них забывают или не знают вовсе.

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Одна из причин плохой видимости – грязь на лобовом стекле, и стеклоочистители далеко не всегда убирают ее полностью, отметил Колодочкин.

«Протрите стекла. Эффект будет такой, будто вы стали намного лучше видеть. Особенно разница заметна в темноте или при плохой видимости. Поэтому не пренебрегайте этой простой и недорогой операцией», – советует эксперт.

Полный список операций по уходу за ветровым стеклом

  • Время от времени протирайте стекло вручную снаружи и (особенно, если курите) изнутри.
  • Меняйте дворники по мере износа; в дорогих моделях смысла нет (доказано «За рулем»).
  • Заливайте в бачок омывателя не воду, а омывающую жидкость.

И еще одно: изрядно затертый «лобаш» можно попробовать отдать на полировку. Стоимость операции, в зависимости от региона и конкретного сервиса – от 1000 до 5000 рублей.

А что еще поможет улучшить видимость? Вот весь список нехитрых, но действенных приемов!

Источник: «За рулем»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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