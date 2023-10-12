ОСАГО убыточно! – правда или ложь
Во II квартале коэффициент убыточности (отношение страховых выплат и резервов по заявленным, но еще не урегулированным убыткам, к собранным премиям) снизился и составил 69,2%, подсчитали в Банке России.
Убыточность связывают с подорожанием запчастей и с уходом с рынка иностранных автопроизводителей. Но действительно ли ОСАГО убыточно?
Мнение эксперта
Сергей Смирнов, юрист, автор Telegram-канала «Про правила»:
— В Российском союзе автостраховщиков нам постоянно твердят, что «автогражданка» является убыточным сегментом страхования. Тут тебе и взлетевшие цены на запчасти, и уход с рынка иностранных производителей автомобилей и комплектующих.
Еще и криминальные автоюристы не дают страховым компаниям платить безнаказанно пострадавшим в ДТП автовладельцам.
Я ознакомился с данными по работе СК «АльфаСтрахование» за первое полугодие этого года.
Общие сборы выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
Что касается ОСАГО, то компания заняла 3 место по сборам с показателем 23 млрд рублей.
А теперь, внимание: выплаты по «автогражданке» составили 11,1 млрд рублей.
Итого: прибыль 11,9 млрд рублей. Такая вот убыточность.
Надо отметить, что весной 2023 года автомобилисты и мотоциклисты на форумах и в соцсетях отмечали лояльность «Альфа Страхования» – водитель или райдер (мотоциклист), независимо от стажа, мог без проблем оформить на сайте компании полис ОСАГО без переплат и допуслуг. В то же время на сайтах других компаний наблюдались «технические сбои», что отмечали мотоциклисты и начинающие водители. То есть, открытость и четкое следование букве закона (страховщик не имеет права не продать полис ОСАГО) позволили компании увеличить долю рынка.
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Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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