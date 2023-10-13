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Аналитики назвали самые дорогие автомобили для оформления ОСАГО

Банки.ру: россияне оформили самые дорогие полисы ОСАГО на Mitsubishi и Lexus

Автомобили японских и немецких марок названы самыми дорогими для оформления полиса ОСАГО. Такой вывод сделали аналитики ресурса Банки.ру по итогам третьего квартала 2023 года.

В топ-5 брендов с самыми высокими ценами полисов ОСАГО в третьем квартале вошли модели Nissan, Mitsubishi, Lexus, Infiniti и Volkswagen. Минимальные цены по полисам зафиксированы на автомобили Kia, Chevrolet, Datsun, ВАЗ и Skoda. Цена самого дешевого полиса ОСАГО составляет 1058 руб., а самая дорогая страховка обошлась владельцу Nissan X-Trail 2015 года в 71,4 тыс. руб.

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Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Самые дорогие полисы ОСАГО оформлялись на немецкие Porsche, японские Isuzu, американские Lincoln и китайские GAC и BAW. Самые низкие средние цены зафиксированы на страховку для автомобилей УАЗ, Haima, Daewoo, Iran Khodro и Mercedes-Benz.

По словам директора департамента страхования и финансовых услуг АГ «Авилон» Андрея Игнатенко, тарифы ОСАГО зависят от целого ряда факторов, включая марку авто и страну производства.

«Существует базовый тариф, и он устанавливается индивидуально в каждой страховой компании, но в определенном коридоре, который регламентирован», — объяснил эксперт.

В число регионов с максимальными средними ценами на полисы ОСАГО вошли ДНР, ЛНР, Северная Осетия-Алания, Санкт-Петербург и Мурманская область. Регионы с минимальными средними значениями по этому виду страхования – Забайкальский край, Магаданская область, Еврейская автономная область, Калмыкия и Крым.

По словам президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, в период с января по сентябрь 2023 года в РФ продано 18,9 млн электронных полисов ОСАГО. Этот показатель на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник: rg.ru

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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