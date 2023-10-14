Странный летающий автомобиль с барабанами вместо пропеллеров
Компания CycloTech разработала циклороторы: они выглядят как барабаны с прорезями в боковинах и вращаются вокруг своей оси так же, как колеса автомобиля, только не на земле, а в воздухе – воздушные колеса.
Это позволяет летающему автомобилю CruiseUp создавать тягу в любом направлении, а значит, ему не нужно наклонять пропеллеры или фюзеляж, чтобы сменить направление движения, затормозить или разогнаться. То есть изменения тангажа и кренов не происходит.
Это делает CruiseUp очень маневренным. А вот к удобству пассажиров есть вопросы. В компании говорят, что летать без кренов удобнее. Но тогда как быть с центробежной силой во время поворотов? Пассажиров будет мотать в креслах, как в обычном автомобиле.
Летающий автомобиль CruiseUp сможет совершать полеты на расстояния до 100 км со скоростью 150 км/ч. Этого, как говорят в компании, достаточно для большинства крупных городов мира.
CruiseUp всего в полтора раза больше обычного автомобиля и должен появиться в свободной продаже в 2030-х годах.
«Циклороторы – это билет на массовый рынок летающих автомобилей, емкость которого оценивается в миллионы автомобилей в год. Мы заставляем ваш автомобиль летать», – говорит директор по развитию CycloTech Маркус Штайнке.
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Фото, видео: CycloTech
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