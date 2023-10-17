Россиянам назвали признаки поддельного моторного масла

Автоэксперт указал на явные признаки фальсифицированного моторного масла

Примерно треть моторного масла на российском рынке является контрафактным. Директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке масла, чтобы не нарваться на подделку.

В первую очередь стоит обратить внимание на цену: в текущем году средняя цена качественных моторных масел составляет от 3,5 до 4,8 тыс. рублей. Стоимость даже на 10-20% ниже — уже повод усомниться в его легальном производстве.

Также эксперт советует внимательно рассмотреть канистру: неровные края, тонкий некачественный пластик канистры, очевидные места спайки скорее всего свидетельствуют о неоригинальности продукта.

Следует отказаться от покупки и в том случае, если этикетка на канистре с невнятным шрифтом, откровенными ошибками и нечетким нанесением. Еще одним признаком фальсификата может служить крышка без кольца-пломбы, предупредил эксперт.

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Источник: Лента.ру

Фото: Depositphotos