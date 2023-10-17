#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автоэксперты объяснили, почему нужно учитывать сезонность при покупке автоАвтоэксперты объяснили, почему нужно учитывать сезонность при покупке авто
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке...
Россиянам назвали признаки поддельного моторного маслаРоссиянам назвали признаки поддельного моторного масла
Автоэксперт указал на явные признаки...
Ofek – израильский танк со странной башнейOfek – израильский танк со странной башней
Очень странные израильские танки были замечены...

Россиянам назвали признаки поддельного моторного масла

Автоэксперт указал на явные признаки фальсифицированного моторного масла

Примерно треть моторного масла на российском рынке является контрафактным. Директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке масла, чтобы не нарваться на подделку.

В первую очередь стоит обратить внимание на цену: в текущем году средняя цена качественных моторных масел составляет от 3,5 до 4,8 тыс. рублей. Стоимость даже на 10-20% ниже — уже повод усомниться в его легальном производстве.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Без допов и по рыночной цене? За сколько продают автомобили Lada

Также эксперт советует внимательно рассмотреть канистру: неровные края, тонкий некачественный пластик канистры, очевидные места спайки скорее всего свидетельствуют о неоригинальности продукта.

Следует отказаться от покупки и в том случае, если этикетка на канистре с невнятным шрифтом, откровенными ошибками и нечетким нанесением. Еще одним признаком фальсификата может служить крышка без кольца-пломбы, предупредил эксперт.

Источник: Лента.ру

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0