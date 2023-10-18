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Кража катализаторов принесла семье 38 млн долларов и тюремный срок

Семья способствовала краже катализаторов на 600 миллионов долларов

Трое родственников из Сакраменто (США) признали себя виновными в участии в кражах, в результате которых были похищены каталитические нейтрализаторы на ошеломляющую сумму – 600 миллионов долларов.

По данным прокуроры, братья Тоу Сью Ванг (32 года) и Эндрю Ванг (28 лет) вместе со своей мамой Моникой Муа (58 лет) скупали краденые каталитические нейтрализаторы у местных воришек и отправила их на металлоперерабатывающий завод в Нью-Джерси DG Auto Parts LLC (DG Auto).

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На этом семья заработала 38 миллионов долларов. Поймали же их благодаря подозрительным банковским переводам.

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Некоторые металлы, содержащиеся в каталитических нейтрализаторах, ценятся дороже, чем золото, и стоимость их постоянно растет. На черном рынке США цена каталитических нейтрализаторов может превышать 1000 долларов за штуку (97 тысяч рублей). Для того, чтобы украсть катализатор, нужно не больше минуты. Не удивительно, что люди там рискуют этим заниматься.

Что касается Эндрю Ванга и Моники Муа, то им грозит до пяти лет тюремного заключения. Тоу Сью Ванг может «присесть» на срок от 5 до 20 лет и получить штраф от 250 000 до 500 000 долларов по каждому пункту обвинения (а всего их 40).

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Фото: Carscoops.com

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