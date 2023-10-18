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Новый Москвич 6 можно опробовать во время тест-драйва у официальных дилеров

Новый лифтбек Москвич 6 доступен для тест-драйва

Новые автомобили Москивч 6 уже поступают в различные регионы России, где есть официальные представители марки. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного автопроизводителя.

Различные дилерские центры Москвы и Санкт-Петербурга уже предоставляют возможность совершить тест-драйв динамичного лифтбека.

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Москвич 6 позиционируется, как комфортный и практичный автомобиль для ежедневных поездок.

Автомобиль оснащен двумя силовыми агрегатами на выбор: турбомотор мощностью 136 л.с. (200 Н·м) в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT, или турбомотор GDI на 174 л.с. (280 Н·м) в паре с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

У лифтбека две комплектации: «Комфорт» и «Бизнес». В базовом «Комфорте» уже есть светодиодная оптика, большой вертикальный экран мультимедийной системы диагональю 10,4 мм, подогрев передних сидений, камера заднего вида и датчики парковки, бесключевой доступ.

Комплектация «Бизнес» подразумевает расширенный список оснащения: цифровая приборная панель с цветным экраном диагональю 7 мм, климат-контроль, электропривод сиденья водителя, система камер кругового обзора 360° и люк с электроприводом.

Источник: Moskvich-auto.ru

Фото: Auto.ru

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