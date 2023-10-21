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Неожиданная встреча на дороге

Трогательная сценка встречи двух собак на дороге

Водитель скутера, разместивший ролик, пишет: «Я записал видео во время езды, оба в безопасности, чужую собаку привлекает моя собака».

С какой тоской провожают взглядами друг друга два лабрадора – не передать словами. Тот, что в машине, пытается вытянуть шею как можно сильнее, словно думает: «У меня был один шанс, и теперь моя вторая половинка укатила навсегда».

«Две собаки поддерживают связь даже в движении. Дружба не знает границ!» –шутят ютуберы.

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Камера поймала собаку на превышении скорости

Впрочем, пользователи Сети обеспокоены, что собака в машине привязана за ошейник. Видно, как тот сильно натягивается ближе к концу, что очень некомфортно для домашнего питомца.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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