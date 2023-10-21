Неожиданная встреча на дороге
Водитель скутера, разместивший ролик, пишет: «Я записал видео во время езды, оба в безопасности, чужую собаку привлекает моя собака».
С какой тоской провожают взглядами друг друга два лабрадора – не передать словами. Тот, что в машине, пытается вытянуть шею как можно сильнее, словно думает: «У меня был один шанс, и теперь моя вторая половинка укатила навсегда».
«Две собаки поддерживают связь даже в движении. Дружба не знает границ!» –шутят ютуберы.
Впрочем, пользователи Сети обеспокоены, что собака в машине привязана за ошейник. Видно, как тот сильно натягивается ближе к концу, что очень некомфортно для домашнего питомца.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости