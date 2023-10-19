#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
JAC JS3Стали известны подробности о новом кроссовере JS3 для российского рынка
JAC готовит к продажам в России кроссовер JS3
Что будет с ценами на АЗС к декабрю: прогноз экономистаЧто будет с ценами на АЗС к декабрю: прогноз экономиста
К зиме топливо на розничном рынке России...
Москвич 6Петербуржцы уже могут приобрести Москвич 6
Новосельский: Москвич 6 востребован у...

Что будет с ценами на АЗС к декабрю: прогноз экономиста

К зиме топливо на розничном рынке России подешевеет

В последнее время наметилась тенденция к снижению цен на топливо. После предпринятых правительством мер они сначала упали на бирже, а затем и на АЗС. Продолжится ли эта тенденция, рассказала экономист Наталья Карнова.

Она отметила, что на АЗС уже дешевеет топливо – и дизельное, и бензин. И хотя пока это снижение незначительное, экономист предположила, что более ощутимо это будет заметно к окончанию уборочной страды, когда снизится спрос.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

7 частых вопросов (и ошибок) при переобувке на зиму
«Более того, власти обсуждают еще одну меру: больше топлива на биржу поставлять, чтобы на биржевых торгах его можно было купить и чтобы была конкуренция ценовая. Я думаю, что если вкупе с временным ограничением экспорта эта мера будет реализована, цены на топливо просядут более значительно, чем мы наблюдаем сейчас. Скорее всего, к декабрю солярка заметно подешевеет, и другие виды топлива тоже», – предположила Карнова.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Радио Sputnik

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0