Что будет с ценами на АЗС к декабрю: прогноз экономиста

К зиме топливо на розничном рынке России подешевеет

В последнее время наметилась тенденция к снижению цен на топливо. После предпринятых правительством мер они сначала упали на бирже, а затем и на АЗС. Продолжится ли эта тенденция, рассказала экономист Наталья Карнова.

Она отметила, что на АЗС уже дешевеет топливо – и дизельное, и бензин. И хотя пока это снижение незначительное, экономист предположила, что более ощутимо это будет заметно к окончанию уборочной страды, когда снизится спрос.

«Более того, власти обсуждают еще одну меру: больше топлива на биржу поставлять, чтобы на биржевых торгах его можно было купить и чтобы была конкуренция ценовая. Я думаю, что если вкупе с временным ограничением экспорта эта мера будет реализована, цены на топливо просядут более значительно, чем мы наблюдаем сейчас. Скорее всего, к декабрю солярка заметно подешевеет, и другие виды топлива тоже», – предположила Карнова.

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Источник: Радио Sputnik

Фото: Егор Алеев/ТАСС