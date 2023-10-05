За АЗС взялись антимонопольщики: ждем снижения цен на топливо?
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письмо в адрес «вертикально-интегрированных и независимых АЗС» с требованием снизить цены на топливо. О принятых мерах компании должны отчитаться перед ФАС.
«В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций ФАС будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства», – отмечается в сообщении ФАС.
Ранее сообщалось, что ФАС по итогам проверки рынка нефтепродуктов и случаев завышения цен на топливо возбудила несколько административных дел по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».
Накануне на совещании в правительстве вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что рост цен на розничном рынке не должен превышать уровень инфляции.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: ФАС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости