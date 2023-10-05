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За АЗС взялись антимонопольщики: ждем снижения цен на топливо?

ФАС потребовала от компаний снизить цены на АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письмо в адрес «вертикально-интегрированных и независимых АЗС» с требованием снизить цены на топливо. О принятых мерах компании должны отчитаться перед ФАС.

«В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций ФАС будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства», – отмечается в сообщении ФАС.
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Ранее сообщалось, что ФАС по итогам проверки рынка нефтепродуктов и случаев завышения цен на топливо возбудила несколько административных дел по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

Накануне на совещании в правительстве вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что рост цен на розничном рынке не должен превышать уровень инфляции.

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Источник: ФАС

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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