В России предложили сделать открытым мониторинг цен на АЗС

На картах Яндекса предложили помечать заправки с максимальными и минимальными ценами

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с предложением об открытом мониторинге роста цен на топливо.

Его инициатива включает:

публикацию списков АЗС, завышающих цены и нарушающих антимонопольное законодательство, на сайтах региональных ФАС России;

публикацию списков топливных заправок с наименьшими ценами на бензин и дизельное топливо;

отметку заправок с высокими и низкими ценами на картах Яндекса и 2ГИС.

Эти меры направлены на снижение спекуляций с ценами на топливо. Автомобилисты сразу увидят, где какие цены, и АЗС с адекватной стоимостью привлекут больше клиентов.

Дополнительно он предлагает публиковать информацию о среднем отклонении цен на автомобильный бензин, продаваемый на бирже, от фактических цен в регионах. Это поможет местным властям быстрее реагировать на изменения цен и принимать соответствующие меры.

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Источник: ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС