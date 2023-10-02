В России предложили сделать открытым мониторинг цен на АЗС
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с предложением об открытом мониторинге роста цен на топливо.
Его инициатива включает:
- публикацию списков АЗС, завышающих цены и нарушающих антимонопольное законодательство, на сайтах региональных ФАС России;
- публикацию списков топливных заправок с наименьшими ценами на бензин и дизельное топливо;
- отметку заправок с высокими и низкими ценами на картах Яндекса и 2ГИС.
Эти меры направлены на снижение спекуляций с ценами на топливо. Автомобилисты сразу увидят, где какие цены, и АЗС с адекватной стоимостью привлекут больше клиентов.
Дополнительно он предлагает публиковать информацию о среднем отклонении цен на автомобильный бензин, продаваемый на бирже, от фактических цен в регионах. Это поможет местным властям быстрее реагировать на изменения цен и принимать соответствующие меры.
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Источник: ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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