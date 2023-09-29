Бизнесу пригрозили жесткими мерами при росте цен на топливо
Вице-премьер России Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний заявил, что если розничные цены не будут снижаться, правительство введет жесткие регуляторные меры по аналогии с теми, которые действуют на рынке удобрений.
Он отметил, что на бирже после введения запрета на экспорт нефтепродуктов снижение цен уже зафиксировано. Теперь нужно предпринять срочные меры для стабилизации ситуации на мелкооптовом и розничном рынках, подчеркнул вице-премьер.
Новак поручил Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизеля. Он добавил, что для вывоза топлива будут закрыты портовые приграничные базисы, а объемы, которые хранятся в цистернах, будут направлены на внутренний рынок.
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Источник: КоммерсантЪ
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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