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Бизнесу пригрозили жесткими мерами при росте цен на топливо

Новак: Если ситуация с ценами на топливо не изменится, будут предприняты жесткие меры

Вице-премьер России Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний заявил, что если розничные цены не будут снижаться, правительство введет жесткие регуляторные меры по аналогии с теми, которые действуют на рынке удобрений.

Он отметил, что на бирже после введения запрета на экспорт нефтепродуктов снижение цен уже зафиксировано. Теперь нужно предпринять срочные меры для стабилизации ситуации на мелкооптовом и розничном рынках, подчеркнул вице-премьер.

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Новак поручил Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизеля. Он добавил, что для вывоза топлива будут закрыты портовые приграничные базисы, а объемы, которые хранятся в цистернах, будут направлены на внутренний рынок.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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