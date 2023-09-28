Путин призвал правительства «плотнее работать» с компаниями на топливном рынке
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обратил внимание, что рост цен на бензин и дизель продолжается, несмотря на принятые властями меры. Он поручил кабмину усилить работу с компаниями, чтобы те «понимали свою ответственность за ситуацию с ценами на топливном рынке».
«Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя [топливо] на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы - свою, правительство должно делать другую работу», - заявил президент.
Он выразил уверенность, что предлагаемые правительством меры по стабилизации ситуации на топливном рынке сработают, но в то же время призвал «более оперативно работать с компаниями».
Путин подчеркнул, что рядового потребителя мало волнует то, что происходит на оптовой бирже, ему нужен результат.
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Источник: ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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