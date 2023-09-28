#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый Geely с двумя моторами – ждем в РоссииНовый Geely с двумя моторами – ждем в России
Geely представил новый седан Xingrui L с...
Путин призвал правительства «плотнее работать» с компаниями на топливном рынкеПутин призвал правительства «плотнее работать» с компаниями на топливном рынке
Путин: Нефтяные компании должны понимать свою...
Взрыв склада с электромобилями в Узбекистане – все подробности и видеоВзрыв склада с электромобилями в Узбекистане – все подробности и видео
В Ташкенте взорвался таможенный склад с...

Путин призвал правительства «плотнее работать» с компаниями на топливном рынке

Путин: Нефтяные компании должны понимать свою ответственность за цены на рынке топлива

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обратил внимание, что рост цен на бензин и дизель продолжается, несмотря на принятые властями меры. Он поручил кабмину усилить работу с компаниями, чтобы те «понимали свою ответственность за ситуацию с ценами на топливном рынке».

«Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя [топливо] на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы - свою, правительство должно делать другую работу», - заявил президент.
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Крепкий кузов, ресурс мотора — 400 000 км: солидное авто для всей семьи

Он выразил уверенность, что предлагаемые правительством меры по стабилизации ситуации на топливном рынке сработают, но в то же время призвал «более оперативно работать с компаниями».

Путин подчеркнул, что рядового потребителя мало волнует то, что происходит на оптовой бирже, ему нужен результат.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: ТАСС

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0