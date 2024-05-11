В продаже появился редчайший гоночный Corvette

Продается Chevrolet Corvette C5-R GT1, принимавший участие в именитых гонках

Редчайший экземпляр Chevrolet Corvette C5-R GT1, построенный в 2002 году, выставлен на продажу. Эта машина, с шасси номер 7 из 11 выпущенных с 1999 по 2004 годы, является не просто спорткаром, а настоящим произведением гоночного искусства, воплощающим в себе историю и дух легендарных побед.

Chevrolet Corvette C5-R GT1

Изначально построенный как запасной автомобиль для заводской команды Chevrolet, C5-R GT1 участвовал в гонках с другой командой.

Chevrolet Corvette C5-R GT1

Под капотом этого «зверя» скрывается 7,0-литровый двигатель V8, развивающий 610 л. с. и 570 Нм крутящего момента. Этот мотор, работающий в паре с механической или секвентальной трансмиссией, позволил C5-R GT1 одержать множество побед, включая триумфы в таких престижных гонках, как «24 часа Дайтоны», «12 часов Себринга» и «24 часа Ле-Мана».

Chevrolet Corvette C5-R GT1

Цена на данный момент не разглашается, но учитывая редкость и историю автомобиля, она, без сомнения, будет внушительной.

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Источник: Arts and Revs