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Цены на топливо стали снижаться на бирже. Ждем - на АЗСЦены на топливо стали снижаться на бирже. Ждем - на АЗС
Минэнерго уже видит снижение розничных цен на...

Цены на топливо стали снижаться на бирже. Ждем - на АЗС

Минэнерго уже видит снижение розничных цен на АЗС после падения их на бирже

По данным биржевых торгов, цены на бензин упали примерно на 14–15%, а цены на дизтопливо снизились на 16-18%, в зависимости от марки, отметил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

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Министерство энергетики видит, что это снижение начинает влиять на мелкий оптовый рынок, что в свою очередь приведет к снижению цен на автозаправках. Одновременно Федеральная антимонопольная служба работает над ускорением переноса падения оптовых цен на топливо на розничный рынок.

Павел Сорокин подчеркнул, что цены в мелком опте упали на 7 тысяч рублей с момента введения запрета на экспорт нефтепродуктов, что является существенным показателем.

Ранее Росстат сообщил, что средние цены на бензин АИ-92 снизились на 29 копеек и составили 51,12 рубля за литр, а цены на бензин АИ-95 – на 35 копеек, до 55,81 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 29 копеек, до 64,61 рубля.

Снижение цен на автомобильный бензин уже зарегистрировано в 66 регионах России. Президент России, Владимир Путин ранее подчеркнул важность обеспечения отечественных потребителей топливом и сказал, что правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации после недавних колебаний цен.

Источник: ТАСС

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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