Коммерческий директор назвал конкурентоспособной цену Москвича 6 на рынке

Мигаль: высокая степень локализации производства снизит цену на Москвичи

В планах завода «Москвич» создать такой автомобиль, который будет востребован россиянами не только за его адаптированность к условиям рынка и потребительским ожиданиям, но и за доступную цену. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил коммерческий директор автозавода Александр Мигаль​​​​​​.

Анализируя успехи предприятия за прошедший год, он рассказал, что на текущий момент с конвейера сошло порядка 27 тыс. автомобилей, это количество планируется увеличить в 2024 году до 50 тыс.. Продано более 9,5 тыс. автомобилей.

Специалисты завода самостоятельно осуществляют сварку кузовов, ведутся подготовительные работы к старту мелкоузловой сборки, следующим этапом будут тесты в цехе окраски, сообщил Мигаль. На 2025 год запланирован выпуск электромобиля, в конструкции которого все основные компоненты, включая электродвигатель и тяговую батарею, будут отечественными.

Рассуждая о возможности снижения стоимости автомобилей, собеседник ТАСС допустил такое развитие событий.

«Да, снижение стоимости возможно. В первую очередь, нам приходится работать с актуальными макроэкономическими условиями. Для команды "Москвича" справиться с этим вызовом — серьезная задача. Поэтому наш основной приоритет сейчас — это активная работа над локализацией», — подчеркнул топ-менеджер завода.

По словам Мигаля, чем больше будут вложения в локализацию, тем меньше производство будет зависеть от курса валют и его колебаний. В приоритете — создание такого автомобиля, который будет востребован российским покупателем как с точки зрения его адаптированности к условиям рынка и потребительским ожиданиям, так и по доступности цены.

Месяц назад запущено производство Москвича 6, автомобиль уже есть в продаже по цене от 2,6 млн рублей. Это конкурентоспособная цена, причем уже в базовой комплектации Москвич оснащен широким спектром оборудования и систем, резюмировал Мигаль.

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Источник: tass.ru

Фото: Денис Воронин/ АГН «Москва»