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В руководстве «Москвича» рассказали о планах по развитию сети дилеров до 90 точек

Завод «Москвич» намерен увеличить выпуск автомобилей в 2024 году до 50 тысяч

Руководство завода «Москвич» реализует стратегию развития производства в контексте присутствия в линейке автомобилей разных сегментов. Об этом в комментарии для ТАСС заявил коммерческий директор предприятия Александр Мигаль.

С конца прошлого года началось производство кроссовера Москвич 3 и электромобиля Москвич 3е сегмента компактных кроссоверов В+. Новая модель Москвич 6 представляет собой седан С+. В 2024 году предприятие планирует представить кроссовер D-класса Москвич 8, перечислил Мигаль.

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«В настоящий момент мы произвели около 27 тыс. автомобилей, а уже в следующем году планируем 50 тыс., продано более 9,5 тыс. автомобилей. Эти цифры меняются в соответствии с текущим спросом на рынке и глобальными макроэкономическими условиями, но мы стараемся следовать нашей ранее озвученной стратегии», — подчеркнул собеседник.

По словам Мигаля, основные объемы продаж нового Москвича 6 приходятся на Москву и Санкт-Петербург, так как здесь сосредоточено большое количество официальных дилерских представительств.

В планах — открытие более 80 официальных точек продаж в 50 городах по всей России. К концу года будет сформирована сеть из порядка 90 дилерских центров, резюмирует Мигаль.

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Источник: tass.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

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