Стало известно, когда и какие две следующие модели выпустит «Москвич»

В 2024 году «Москвич» начнет производство нового кроссовера Москвич 8

В следующем году автозавод «Москвич» намерен расширить линейку выпускаемых автомобилей за счет новой модели - кроссовера D-класса Москвич 8. Как рассказал коммерческий директор Московского автозавода Александр Мигаль, задачей компании является присутствие в разных автомобильных сегментах.

«С конца прошлого года мы производим кроссовер Москвич 3 и электромобиль Москвич 3е — это сегмент компактных кроссоверов В+. Новая модель Москвич 6 — это седан С+. В следующем году мы планируем показать Москвич 8» — кроссовер D-класса», — раскрыл подробности топ-менеджер автозавода.

Другая новинка, производство которой рассматривается «Москвичом», – среднеразмерный кроссовер Москвича 5. О точных сроках выхода ее на рынок пока не сообщается. «Сейчас мы исследуем, насколько этот автомобиль отвечает потребностям рынка», подчеркнул Мигаль.

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Источник: ТАСС

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»