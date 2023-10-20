Chery готовится вывести на рынок России новый бренд

Компания Chery начнет продажи в России автомобилей нового бренда Cougar

Китайский автопроизводитель Chery готовится вывести на российский рынок автомобили новой марки Cougar. Точной информации, какие именно модели будут продаваться под этим суббрендом Chery, пока нет. Известно лишь, что первой моделью станет кроссовер, поделился планами осведомленный источник. Запускать марку Cougar в России планируется под крылом АО «Чери Автомобили Рус».

«На данном этапе говорить абсолютно точно, каким будет модельный ряд в России, сложно. Идет процесс обсуждения вывода бренда пока на уровне идеи», — подтвердили в пресс-службе компании.

Можно предположить, что этот бренд создается специально под Россию – в Китае нет ни одной машины, которая выпускается под маркой Cougar.

Сейчас на российском рынке присутствуют принадлежащие Chery марки Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour. Ожидается появление в России электромобилей Exlantix и iCAR.

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Источник: Известия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC