Москве добавили камер

Дептранс: в Москве установили 83 новые дорожные камеры

Столичный Дептранс раскрыл адреса установки новых дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД. Дополнительные 83 комплекса появились в каждом округе Москвы. В Дептрансе уточнили, что камеры появились на тех участках, где в течение прошлого года случилось более трех ДТП с пострадавшими или погибшими.

Комплексы настроены на фиксацию таких нарушений как превышение скорости, непропуск пешеходов, несоблюдение правил проезда перекрестков и другие опасные нарушения.

«Как правило, после установки камер аварии перестают происходить на 90% участков. Мы стремимся к нулевой смертности на дорогах в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. Все комплексы фотовидеофиксации мы устанавливаем только по согласованию со столичной Госавтоинспекцией», — отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По данным ЦОДД, на данный момент в столице работает более 3,8 тыс. камер.

Накануне стало известно, что в тестовом режиме заработали камеры, фиксирующие нарушения при передвижении на СИМ.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: Дептранс Москвы