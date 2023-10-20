Москве добавили камер
Столичный Дептранс раскрыл адреса установки новых дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД. Дополнительные 83 комплекса появились в каждом округе Москвы. В Дептрансе уточнили, что камеры появились на тех участках, где в течение прошлого года случилось более трех ДТП с пострадавшими или погибшими.
Комплексы настроены на фиксацию таких нарушений как превышение скорости, непропуск пешеходов, несоблюдение правил проезда перекрестков и другие опасные нарушения.
«Как правило, после установки камер аварии перестают происходить на 90% участков. Мы стремимся к нулевой смертности на дорогах в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. Все комплексы фотовидеофиксации мы устанавливаем только по согласованию со столичной Госавтоинспекцией», — отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
По данным ЦОДД, на данный момент в столице работает более 3,8 тыс. камер.
Накануне стало известно, что в тестовом режиме заработали камеры, фиксирующие нарушения при передвижении на СИМ.
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Источник, фото: Дептранс Москвы
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