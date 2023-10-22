#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Infiniti QX50 2024Infiniti повышает цены на все свои автомобили
Представлен новый Infiniti QX50, цена которого...
Новый сервис поможет проверить автомобиль перед покупкойНовый сервис поможет проверить автомобиль перед покупкой
«Открытие Авто» запустил новую услугу для...
Плохо рулится, но отлично плавает: что это? Маслкар!Плохо рулится, но отлично плавает: что это? Маслкар!
Йи-ха! Маслкар на полном ходу ныряет в канал –...

Плохо рулится, но отлично плавает: что это? Маслкар!

Йи-ха! Маслкар на полном ходу ныряет в канал – видео

В наши дни камеры видеонаблюдения есть повсюду, и благодаря этому интернет постоянно пополняется курьезами. В этот раз герой видео – Додж Челленджер, ныряющий в канал во Флориде (США).

Маслкары никогда не славились управляемостью, из-за чего люди на них часто бьются.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

На видео Додж и еще один автомобиль гонят по дорожке друг за другом. Но додж просто не смог повернуть (или не захотел, либо не заметил поворот). В результате маслкар проскакал по лужайке, врезался в небольшое деревце, а затем подпрыгнул и нырнул в воду.

В этом прицепе можно жить неделю на природе

Надо сказать, что плавучесть у Доджа хорошая – он и не думает тонуть, а уверенно держится на воде. Но вода доходит до окон и машина быстро погружается.

Хорошо, что среди зевак нашелся тот, кто решился спасти водителя.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Фото, видео: Youtube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0