Плохо рулится, но отлично плавает: что это? Маслкар!

Йи-ха! Маслкар на полном ходу ныряет в канал – видео

В наши дни камеры видеонаблюдения есть повсюду, и благодаря этому интернет постоянно пополняется курьезами. В этот раз герой видео – Додж Челленджер, ныряющий в канал во Флориде (США).

Маслкары никогда не славились управляемостью, из-за чего люди на них часто бьются.

На видео Додж и еще один автомобиль гонят по дорожке друг за другом. Но додж просто не смог повернуть (или не захотел, либо не заметил поворот). В результате маслкар проскакал по лужайке, врезался в небольшое деревце, а затем подпрыгнул и нырнул в воду.

Надо сказать, что плавучесть у Доджа хорошая – он и не думает тонуть, а уверенно держится на воде. Но вода доходит до окон и машина быстро погружается.

Хорошо, что среди зевак нашелся тот, кто решился спасти водителя.

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Фото, видео: Youtube