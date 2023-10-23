С автозавода «ЧеченАвто» вынесли запчастей на 13 млн рублей

Пятерых жителей Чечни осудят за кражу запчастей с автозавода в Аргуне

В Чечне завершилось расследование уголовного дела о краже запчастей с завода «ЧеченАвто» в Аргуне. Сообщается, что пятеро жителей Гудермесского района с 12 июля 2022 года по 29 января 2023 года вынесли с территории предприятия различных автокомпонентов на сумму более 13 млн рублей. Сообщникам по 20-23 года, один из них работал сторожем на заводе.

Товар вывозился с завода по ночам на машинах, а затем продавался в Чечне и Дагестане. Основными покупателями были автомагазины, куда запчасти «сплавлялись» по сильно заниженной цене. Вырученные деньги подельники тратили на развлечения и аренду иномарок.

Как именно их поймали, источник не уточнят. Но сообщается, что при разбирательстве они признали вину, раскаялись и даже вернули предприятию часть сворованных деталей и денег – около 3,8 млн рублей. Материалы уголовного дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой) направлены в суд, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Исторически завод «ЧеченАвто» является сборочной площадкой моделей АВТОВАЗа

С 2008 года на «ЧеченАвто» выпускали ВАЗ-21074, в начале 2010-х – Приоры, в середине прошлого десятилетия добавились Гранты и Весты. Кроме того, завод выпускает пикапы Ворд местной разработки и багги Чаборз для силовых структур. В октябре 2022 года стартовала сборка ГАЗелей Next.

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Источник: МВД Медиа

Фото: Елена Афонина/ТАСС