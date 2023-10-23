Еще одну категорию автовладельцев могут освободить от транспортного налога
От уплаты транспортного налога предлагается освободить владельцев авто с тремя и более детьми до 18 лет, а также единственного родителя одного или нескольких несовершеннолетних. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму.
Документом предполагается, что изменения в Налоговый кодекс РФ будут касаться владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно.
«Принятие предлагаемого законопроекта позволит улучшить благосостояние многодетных семей и семей, в которых имеется единственный родитель», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Льготу планируется ввести на федеральном уровне. Сегодня в каждом субъекте России установлены свои нормы, касающиеся освобождения от транспортного налога, подчеркивается в документе.
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Источник: Telegram Ярослав Нилов
Фото: Depositphotos
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