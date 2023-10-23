В Китае сфотографировали замаскированную Ладу Весту

Универсал Lada Vesta SW Cross заметили в Китае во время дорожных испытаний

В Сети появились снимки универсала Lada Vesta SW Cross, детали внешности которого частично скрыты камуфляжной пленкой. Утверждается, что фотографии сделаны в Китае. Наличие камуфляжа объяснить весьма сложно – модель совсем недавно предстала в рестайлинговом исполнении, и обновления внешности в ближайшее время ей едва ли грозят.

Тем не менее, факт остается фактом: российский кросс-универсал проходит дорожные испытания в Поднебесной. Предположение, которое хоть как-то коррелирует с реальностью (хотя и не объясняет камуфляж), состоит в том, что на этой машине ведется финальная настройка вариатора китайского производства.

Lada Vesta SW Cross на испытаниях в Китае, 2023

Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщал, что серийная сборка Весты с китайским вариатором начнется в конце 2023 года, и что этому предшествуют испытания, идущие «самым активным образом». По его словам, на рубеже 2023 и 2024 годов такие машины начнут поставляться дилерам Lada.

Lada Vesta SW Cross на испытаниях в Китае, 2023

Как ранее сообщал «За рулем», речь идет о вариаторе WanLiYang CVT18. Коробка имеет имитацию семи фиксированных передач, а сочетаться будет со «старшим» вестовским мотором 1.8 мощностью 122 л.с.

Lada Vesta SW Cross на испытаниях в Китае, 2023

Первые четыре тестовые машины на заводе собрали в августе 2023 года. В том числе – два кросс-универсала, один из которых, вероятно, мы и видим на свежих фото.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Китайские автомобили