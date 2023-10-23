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У российских водителей растет спрос на запчасти

В России зафиксирован почти троекратный рост продаж автозапчастей

В октябре 2023 года продажи запчастей для автомобилей выросли в России в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», наибольшим спросом пользовались свечи зажигания, резинки для щеток, масляные и топливные фильтры. При этом средний чек на покупку запчастей вырос на 7% — до 1950 рублей.

Наиболее высокий рост спроса на запчасти был зафиксирован в Самаре (+283%), Челябинске (+237%), Воронеже (+235%), Ростове-на-Дону (+138%) и Москве (+125%).

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Также в отчетном периоде в 2,5 раза выросли продажи аксессуаров. В топе по популярности наборы защиты салона автомобиля, вакуумные присоски, уплотнительные материалы, стеклодомкраты и ароматизаторы. На 125% по сравнению с октябрем 2022 года выросли продажи автохимии, отмечается в исследовании.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos

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