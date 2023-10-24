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Цены на АЗС перестанут расти? Стоимость топлива хотят ограничить законодательно

Цены на автозаправках станут зоной госрегулирования

В России предлагают установить предельно допустимые цены на АЗС. Соответствующий законопроект, ограничивающий рост розничных цен на бензин и дизельное топливо, уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Максимальные цены для торговли на АЗС будут устанавливаться не менее чем на три года и не более чем на пять лет. Их размер станет определять правительство.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что конечный потребитель не видит результатов предпринятых правительством мер по стабилизации ситуации на топливном рынке. Напомним, с 20 сентября 2023 года нефтяным компаниям полностью запретили экспорт бензина и дизтоплива до насыщения внутреннего рынка.

Таким образом, если закон будет принят, то это, фактически, будет означать введение госрегулирования розничных цен на топливо. А превышение операторами максимальной цены будет расцениваться как нарушение закона.

Если законопроект примут, то мера начнет действовать уже в 2024 году.

Источник: РГ

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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