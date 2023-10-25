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Правозащитники просят проверить деятельность посредников по продаже услуг ГИБДД

Союз автомобилистов просит разобраться с посредниками вокруг услуг ГИБДД

Россияне столкнулись с новой проблемой: через сайт госуслуг стало сложно записаться на прием в ГИБДД, не хватает талонов. При этом в интернете появилось немало объявлений, предлагающих решить вопросы в Госавтоинспекции без явки и очередей. Естественно, за деньги.

Как считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, МВД необходимо разобраться с деятельностью таких посредников. Об этом он попросил в письме главу МВД РФ Владимира Колокольцева. В НАС считают, что в ведомстве должны провести проверку на предмет наличия объявлений о таких услугах, выявить факты наличия подобных схем, а также установить лиц, ответственных за коррупционные проявления.

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Более того, посредники обещают «помощь» в сдаче теоретического экзамена на водительские права, подчеркивает в письме Шапарин.

«Сам факт существования таких объявлений на общедоступных интернет-порталах должен быть особым предметом контроля как со стороны руководства ГУОБДД МВД РФ, так и со стороны Главного управления собственной безопасности МВД РФ. К сожалению, данная работа, судя по тому, что сайты существуют годами, а в объявлениях – тысячи и тысячи отзывов довольных «клиентов», не ведется вообще», — говорится в обращении в МВД.

Источник: Газета.ru

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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