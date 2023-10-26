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«Чтоб не сравнивали с тараканами»: инструктор заставлял курсантов разгоняться до 150 км/ч

В Красноярске отстранили от работы инструктора за «крещение скоростью» курсантов

В ГИБДД Красноярска обратили внимание на видео, которое попало в местные паблики. На нем инструктор одной из красноярских автошкол заставлял курсантов разгоняться до 150 км/ч. Он называл это «крещением скоростью».

На кадрах учитель призывал учениц давить на газ, «чтобы ему потом не говорили, что его курсанты, как тараканы, по дороге ездят». При этом ответственность инструктор брал на себя.

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В ГИБДД такой метод «боевого крещения» не оценили, разыскали наставника и «провели с ним профилактическую беседу».

Не осталась в стороне и администрация автошколы, которая провела внутреннюю проверку и отстранила лихого инструктора от обучения курсантов.

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Источник: Красноярск онлайн

Фото: VK, Depositphotos

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