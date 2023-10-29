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BMW представляет новые S 1000 XR и M 1000 XR

Новые мотоциклы S 1000 XR и M 1000 XR стали мощнее, комфортнее и безопаснее

BMW представила обновленные версии мотоциклов S 1000 XR и M 1000 XR с более мощными двигателями, более совершенными системами управления и новыми технологиями.

BMW S 1000 XR
BMW S 1000 XR

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S 1000 XR является спортивным туристическим мотоциклом, который сочетает в себе комфорт и управляемость. Двигатель объемом 999 куб. см развивает мощность 172 л.с., что на 10 л.с. больше, чем у предыдущей модели. Мотоцикл также получил новую систему управления двигателем. Разгон до 200 км/ч занимает 8,7 секунды.

BMW S 1000 XR
BMW S 1000 XR

M 1000 XR является спортивной версией S 1000 XR. Новый двигатель развивает мощность 204 л.с.. Мотоцикл получил новую подвеску и тормоза, а также более агрессивный дизайн. Разгон до 200 км/ч занимает 7,4 секунды.

BMW M 1000 XR
BMW M 1000 XR

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Оба мотоцикла оснащаются светодиодными фарами, новыми дисплеями и новыми системами помощи водителю, включая новую систему стабилизации, которая поддерживает мотоцикл в поворотах.

Новые S 1000 XR и M 1000 XR поступят в продажу в начале 2024 года. Цены пока не объявлены.

Фото: BMW Motorrad

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За РулемКирилл Панов
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