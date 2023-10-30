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Мощный рестайлинговый грузовичок GMC Sierra HD способен преодолеть бездорожье и глубокий брод

Премьера рестайлиногового GMC Sierra HD состоится на выставке SEMA в Лас-Вегасе

Ателье American Expedition Vehicles (AEV) представило рестайлинговую версию GMC Sierra HD, который после апгрейда олицетворяет брутальность и мощь.

Внутри пикапа очень комфортно, специалисты доработали и установили новые детали трансмиссии, рычаги управления и амортизаторы Multimatic DSSV. У машины несколько защитных пластин и комплект колес Salta XD с 40-дюймовыми внедорожными шинами. Благодаря модернизации подвески и полученному 1,5-дюймовому лифту, грузовик способен с легкостью преодолеть даже самое непроходимое бездорожье.

GMC Sierra HD
GMC Sierra HD
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У грузовичка открытый багажник длиной 2,1 м, есть крепление для запасного колеса, кроме того, пикап оснащен бортовой пневмосистемой. В AEV создали специальный задний бампер, он оснащен лебедкой в дополнение к то, что установлена спереди. Мощный двигатель Duramax объемом 6,6 л и фирменный шноркель AEV способствуют преодолению глубокого брода.

GMC Sierra HD
GMC Sierra HD

Премьера пикапа состоится на выставке SEMA в Лас-Вегасе, которая начнется уже завтра и продлится до 3 ноября включительно. Ателье AEV специализируется на производстве запчастей и аксессуаров для внедорожных и сухопутных транспортных средств, а также комплектующих для внедорожников «под ключ», в основном на базе Jeep Wranglers и пикапах Ram.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Ixbt.com

Фото: GMC

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